Du mien, ick dien

Matjes und Isa sind schon so lange verheiratet, dass sie gar nicht mehr wissen, ob sie es gern sind. Isa kann ja auch manchmal sehr streng sein, mit ihrem Matjes ...

Poldi und Eli sind auch schon so lange verheiratet, und es geht ihnen ganz ähnlich. Nur eins weiß Poldi genau: Er ließe sich von seiner Frau nicht so unter den Pantoffel stellen, wie Matjes!

Aber das ist leicht gesagt. Wer weiß, wie Poldi mit Isa zurechtkäme? Oder wie Matjes mit der sanften Eli leben würde? Warum, denken sich die beiden Herren, warum probieren wir es nicht mal aus? Die Überraschung ist groß, als die beiden Ehefrauen dem Experiment zustimmen.

Über den Autor

Rudolf Kollhoff wurde 1957 in Wolgast (Vorpommern) geboren. Ursprünglich arbeitete er in der Gastronomie, später auch als Ausbilder, aber ein Fernkurs "kreatives Schreiben" brachte ihn auf anderen Kurs: Seit 1992 schreibt er, unter anderem auch Horror- und Western-Heftromane, die er unter Pseudonym verfasst. Er wohnt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Kirchdorf bei Greifswald.

Mitwirkende

Christoph Reiche: Matjes

Kerstin Westphal: Isa

Rolf Petersen: Poldi

Beate Prahl: Eli

In weiteren Rollen: Andreas Auer, Frank Jordan, Klaus Engeroff, Gerlind Rosenbusch, Elfie Schrodt und Rudolf Korf

Musik: Serge Weber

Regie: Ilka Bartels

Redaktion: Hans Helge Ott

Eine Produktion von Radio Bremen und dem NDR 2015.

