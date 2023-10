Dringend gesucht: Romeo für plattdeutsches Hörspielprojekt Stand: 16.10.2023 13:00 Uhr So eine Anfrage gab es noch nie im Mailpostfach der Kieler Plattdeutsch-Redaktion: "Romeo söökt för Hörspeel! Mannslüüd bewarvt sik!". Geschrieben hat diese Mail Clivia Appeldorn aus Kronprinzenkoog (Kreis Dithmarschen).

von Lina Bande

Die Niederdeutsch-Dozentin und Autorin leitet auch eine Hörspielwerkstatt. Und für das gemeinsam geschriebene Hörspiel "Charlott von Lotzow - En Heider Deern geiht ehrn Weg" fehlt nun noch genau ein Sprecher: Der Jonathan, der im Stück den Romeo spielt.

Plattdeutsches Hörspiel basierend auf wahrer Geschichte

Schon seit über einem Jahr ist die Gruppe mittlerweile mit den Aufnahmen beschäftigt. 18 Männer und Frauen aus ganz Schleswig-Holstein, aber auch aus Burgdorf bei Hannover, Bielefeld, Marburg und Gelsenkirchen haben die einzelnen Rollen eingesprochen. "Wi harrn ok jümmers mol een paar Romeos, aver de sind uns jümmers verschütt gahn", sagt Initiatorin Clivia Appeldorn lachend.

Nun ist ausgerechnet diese Rolle aber so wichtig für das Hörspiel, dass es ohne Romeo nicht weitergehen kann. Denn er ist der Liebste der Hauptfigur Charlott von Lotzow. Sie war die Tochter des Heider Landvogts und lebte im 18. Jahrhundert. "Se weer ehr Tiet wiet vörut. Se hett nix op Stannsünnerscheden geven, hett üm ehr Leevde kämpt un hett sik för ehren Droom insett, op de Bühn to stahn", erzählt Clivia Appeldorn.

Frische Stimme mit Lust auf Hörspiel gesucht

Wer den Romeo sprechen möchte, "schall sik een beten frisch anhören, kann man seggen. He mutt nich mehr ganz frisch ween, so in't Öller twischen 30 un 50 Johr old", so die Gruppenleiterin. Außerdem muss er Spaß am Hörspiel und ein bisschen Zeit mitbringen. Und sollte keine Angst vor Technik haben, denn die Teilnehmenden treffen sich zweimal in der Woche über eine Videokonferenz und nehmen dann ihre Szenen und Dialoge selbst zuhause auf.

Das sei aber nie ein Problem gewesen, sagt Clivia Appeldorn, denn alle hätten eine kleine Einweisung bekommen. Und die Mitglieder zwischen 30 und über 80 Jahren helfen sich auch gern gegenseitig.

Fertiges Hörspiel wird als CD produziert

Eine Gage gebe es für die Rolle zwar nicht, dafür aber viel Spaß, nette Leute und eine CD mit dem fertigen Hörspiel. Dafür liegt sogar schon das Cover vor - fehlt also wirklich nur noch dieser eine Sprecher.

Wer den Part des Jonathan/Romeo übernehmen möchte, der kann sich bei Clivia Appeldorn unter charlott-von-lotzow@web.de melden.

