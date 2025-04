De Woch up Platt in MV: Strom-Geld, Schullen und noch mihr Reuter Stand: 11.04.2025 16:05 Uhr Rode Tåhlen un fidele Ostern: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch von denn 7. bet tau denn 13. April 2025.

von Thomas Lenz

Wind- un Sünn-Geld för Inwåhners un Gemeinden

De rod-rode Lannesregieren will Gemeinden un Inwåhners, de von Windmœhlen-Parks un Solåranlågen bedråpen sünd, an denn Verdeinst von de Bedriewers düller bedeiligen. Dat Kabinett hett dortau ein Gesetz up denn Wech bröcht. Dornå sallen de Bedriewers in Taukunft för jedwerein Kilowattstunn’ 0,3 Cent an de Inwåhners betåhlen un båbentau noch eins 0,3 Cent an de Kass von de Gemeinden. In de Bransch ward dat Vörhebben dull bekrittelt.

Kreisen, Städer un Gemeinden måken mihr Schullen

De Kommunen in Mäkelborg-Vörpommern schliddern ümmer deiper in rode Tåhlen rinne. Verläden Johr is dat Minus von de kommunålen Husholte up 280 Millionen Euro piel nå båben gåhn, denn dat sünd 100 Millionen mihr, as noch dat Johr dorvör. Twors nähmen de Kommunen mihr Stüern in, man sei möten ok mihr utgäben, vör allen för de Bedeinsteten un för Soziålutgawen.

Saison fangt Ostern an - Tourismusbedriewe freugen sik all

Kort vör Paaschen kieken de Tourismus-Ünnernähmen tauversichtlich up denn iersten Top-Termin von’t niege Johr. Upstunns is de Hälft von de Quartiere för Urlaubers all vull. Ein Ümfråch von denn Tourismusverband hett vör Dach bröcht, dat tau Paaschen sülben twei Drüddel utlast’ sünd. Bi de Ümfråch haren 300 Ünnernähmen mitmåkt.

Weltarf-Urkunn’ œwergäben

De Stadt Swerin dräächt nu ok von Amts wägen denn Titel „Weltarf“.Måten von dat Auswärtige Amt hebben de Urkunn’ de Woch in’t Schlott œwergäben. In’n Julimånd verläden Johr wier dat swerinsche Residenz-Angsambel in de List’ von dat Weltarf upnåhmen worden. Dorbi is ornlich wat rutsuert: 70.000 Œwernachtungen mihr, as noch dat Johr dorvör hebben de Tourismusbedriewe tellt.

Museum in Stemhagen buucht Archiv ut

Dat Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stemhagen hett dat Privåt-Archiv von den vörmaligen Bås von’t Hus, Arnold Hückstädt, œwernåhmen. Hückstädt hett ünner annern Teiknungen von Fritz Reuter un von Lüd ut em siene Tiet sammelt. Dorœwer rut ok 500 Artikel œwer Reuter ut Dåchblädders ut de tweit’ Hälft von’t 19. Johrhunnert. De Stadt Stemhagen harr för dat Archiv noch ein extra Gebüd anmeid’t. Grot fieern willn sei dat an’t Enn’ von’n Maimånd.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Plattdeutsches aus MV | 13.04.2025 | 08:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch