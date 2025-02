De Woch up Platt in MV: Bunnesdachswåhl, Rekordtåhlen un Streiks Stand: 21.02.2025 16:08 Uhr Bunnesdachswåhl un so väl Sportlers as noch nie nich: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch von denn 17. bet tau denn 23. Februor 2025.

Allens wat ein tau de Bunnesdachswåhl weiten möt

An´n Sünndach sünd 62 Millionen Bunnesbörger upraupen, ehr Stimm för de Bunnesdachswåhl aftaugäben. 41 Parteien sünd taulåten - nich all träden ok in all Bunneslänner an. Informatschonen tau de söss Wåhlkreise in't Land, tau de Spitzenkandidåten un de Hinnergrünn´ kann ein nåhläsen. An'n Sünndach bericht´ de NDR in Mäkelborg-Vörpommern von Klock sös an´n Åbend in´t Fiernseihen, bi NDR1 Radio MV un ok online œwer dat, wat bi de Wåhl rutkåmen is.

Warnstreiks leggen ok denn Schäulerverkihr låhm

De Arbeitskampf bi denn Öffentlichen Nåhverkihr het ok disse Woch wedder an väle Uurte in´t Land för Malessen sorgt: Busse un Båhnen sünd in de Depots bläben – ok de Schäulerverkihr wier ünnerbråken. Taukåmen Dingsdach verhanneln Arbeitgäber un Gewerkschaft wieder. Verdi will för de üm un bi 2.800 Beschäftigten ünner annern bet tau 430 Euro mihr Geld in´n Månd, de kommunålen Arbeitgäber will'n denn Lohn nich so dull anhäben.

LUP-Kliniken: Erpresser stählen Patschentendåten

Bi denn Cyberangriff up de LUP-Kliniken in´n Landkreis Ludwigslust-Parchim sünd woll ok Daten von Patschenten afgräpen worden. Dat hett de Landkreis bi ein Pressekonferenz künnig måkt. De Erpresser foddern ein Millionenbedrach as Lösegeld. Wecke Informatschonen de Angrieper nipp un nau hebben, kann noch nich secht warden, so Landråt Sternberg. De medizinsche Versorgung von de Patschenten is åwer nich in Gefohr.

Sportvereine mellen so väl Mitmåkers as noch nie nich

Taun´t ierste Mål sünd mihr as 300.000 Mäkelborger un Vörpommern in ein Sportverein in. Dat hett de Landessportbund mitdeilt. 11.000 niege Mitglieder sünd letzt Johr in ein von de 1800 Vereine in't Land ringåhn. De Landessportbund foddert, dat de Politik dor mihr unnerstütten möt. Denn bloots wenn de Sportstäden modern sünd, ein dor ok gaud henkümmt un de Vereine nauch Facklüd hebben, kann dat grode Intress an´n Vereinssport ok in Taukunft bedeint warden.

Plappermoehl fieert denn Gebuurtsdach von de "Rostocker 7"

Tau´n 30. Gebuurtsdach von denn plattdüütschen Verein "Klönsnack Rostocker 7" wier de Plappermoehl von NDR1 Radio MV disse Woch in dat Schifffohrtsmuseum Rostock tau Gast. De Klönsnacker ut de Hansestadt gåhn tau´n Bispill in Kinnergoordens un Schaulen un ünnerrichten Plattdüütsch, träden mit plattdüütsche Programme up, odder wiesen Lüd ehre Stadt up Platt. Denn traditschonellen Bäukerdach in denn Botanischen Goorden in Rostock stellen sei ok up de Bein. De Plappermoehl mit Lü ut denn Verein an´n Mœhlendisch is an Sünnåbend tau hüürn, Klock sœben bi NDR 1 Radio MV. Denn noch eins an´n Sünndach, 2. März, Klock acht. Un ein XXL-Utgåf gifft in´t online - in de ARD Audiothek un binåh œwerall wo dat Podcasts gifft.

