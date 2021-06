"Dat Du min Leevsten büst" - Liebe und Sex in Norddeutschland Stand: 18.06.2021 06:00 Uhr "Dat Du mien Leevsten büst" ist eines der bekanntesten plattdeutschen Volkslieder. Generationen von Kindern haben es in der Schule gelernt und ganz unschuldig gesungen. Dabei hat der Text es in sich.

von Rainer Schobeß

"Kumm bi de Nacht" - deutlicher geht es nicht. Sie lädt ihn in ihre Kammer ein, er muss nur leise sein. In vorindustrieller Zeit war es durchaus üblich, dass junge Leute sich von der Fruchtbarkeit des zukünftigen Ehepartners überzeugen wollten. Am besten herausfinden konnten sie das im Bett. Mochte die Kirche auch noch so sehr gegen den vorehelichen Verkehr wettern, auf dem Lande galt die Losung: "Brutlüe sünd vör Gott Ehlüe".

Probenächte vor der Ehe

Junge Deerns un Kierls kamen sich in sogenannten Probenächten näher, die der Gelehrte Friedrich Georg Fischer vor mehr als 200 Jahren so beschrieben hat:

"Beinahe in ganz Deutschland ist unter den Bauern der Gebrauch, dass die Mädchen ihren Freiern lange vor der Hochzeit schon diejenigen Freiheiten über sich einräumen, die sonst nur das Vorrecht der Ehemänner sind. Doch man würde sehr irren, wenn man sich von dieser Sitte die Vorstellung machte, als wenn solche Mädchen alle weibliche Sittlichkeit verwahrlost hätten. Nichts weniger! Die ländliche Schöne weiß mit ihren Reizen auf eine ebenso kluge Art zu wirtschaften als immer das Fräulein am Putztische." "Über die Probenächte der deutschen Bauernmädchen" - Friedrich Christoph Jonathan Fischer

Bei den ersten nächtlichen Besuchen wurde nur geplaudert, nach und nach aber wurden Sie und Er immer vertrauter.

"In der Folge gibt die Dirne ihrem Buhlen unter allerlei ländlichen Scherzen und Neckereien Gelegenheit, sich von ihren verborgenen Schätzen eine Erkenntnis zu erwerben, läßt sich überhaupt von ihm in einer leichten Kleidung überraschen und gestattet ihm zuletzt alles, womit ein Frauenzimmer die Sinnlichkeit einer Mannsperson befriedigen kann. Dies dauert solange, bis sich beide Teile von ihrer wechselseitigen physischen Tauglichkeit zur Ehe genugsam überzeugt haben." "Über die Probenächte der deutschen Bauernmädchen" - Friedrich Christoph Jonathan Fischer

Dann aber wurde es Zeit für Heirat und Familiengründung. In einer Zeit ohne Rentenversicherung war Kindersegen wichtig. Kinder mussten auf dem Hof mithelfen und später für die Alten sorgen.

Auf Helgoland wurde gekortelt

Eine besonders eigenwillige Form der Eheanbahnung ist von der Insel Helgoland überliefert. Wenn junge Männer einer Frau den Hof machten, wurde das "Korteln" genannt. Der Volkskundler Johann Friedrich Camerer notierte 1758:

"Sie pflegen des Sonntags öffentlich zu korteln, was courtoisieren heißen soll, gehen zusammen auf den Klippen, ins Korn oder in den Sanddünen, legen sich paarweise voneinander nieder, und kriechen einander unter die Röcke. Dies ist eine hergebrachte Gewohnheit, und hat der Prediger die Macht nicht, solches zu steuern." "Vermischte historisch-politische Nachrichten" - Johann Friedrich Camerer

Die Holsteiner gingen "na de Deerns"

Die Helgoländer haben gekortelt, die Holsteiner nannten es "na de Deerns gahn", und das war deutlich rustikaler. Ganze Schwärme junger Männer machten sich in der Probstei etwa zu nächtlichen Besuchen auf, so hat es der Schönberger Pastor Johann Georg Schmidt im Jahre 1813 beschrieben.

"Wer ernsthafte Absichten hatte, ging allein und das versprochene Mädchen, welches vielleicht ihrem Freier alles erlaubte, nahm weiter keine Besuche an. Ihre Antwort: 'Jungens, ik heff een Frier' scheuchte die Schwärme zurück. Dass bei diesen Nachtschwärmeierein die gröbere Sinnlichkeit Nahrung fand, dass auch der Venus vulgivaga gehuldigt wurde, wage ich nicht zu leugnen." "Probstei Preetz, ein Beitrag zur Vaterlandskunde" - Johann Georg Schmidt

"Dat Du min Leevsten büst" handelt von der Nachtfreierei

Um diese Nachtfreierei geht es in "Dat Du min Leevsten büst", dem plattdeutschen Volkslied aus dem 19.Jahrhundert. Der Brauch war damals weit verbreitet in deutschen Landen, und das Thema hat ganz sicher auch die internationale Karriere des Liedes befördert.

Hannes Wader hat es 1974 für seine Platte mit plattdeutschen Liedern aufgenommen. Dem irischen Dudelsackspieler und Folksinger Finbar Furey hat "Dat Du min Leevsten büst" so gut gefallen, dass er es noch im gleichen Jahr ins Englische übersetzt hat. Zusammen mit seinem Bruder Eddie hat Furey den plattdeutschen Hit bei Konzerten in Irland, England und Amerika gesungen.

Und ein paar Jahre später wurde der "Night Visiting Song" auch bei der legendären "Folk Friends"-Session in Hannes Waders Windmühle in Struckum aufgezeichnet: Als deutsch-irisch-schottisches Gemeinschaftswerk von Hannes Wader, Finbar Furey und Alex Campbell. Sie singen "Come to me Love", aber auch "Kumm bi de Nacht".

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 18.06.2021 | 10:20 Uhr