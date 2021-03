Sendedatum: 28.05.2021 21:05 Uhr SchnappSchuss - De Krimi op Platt

Fotograf Lüder Andersen fotografiert Leuchttürme. Dass führt ihn auf eine der Halligen, jener zum Teil winzigen Inseln an der Schleswig-Holsteinischen Westküste, die dem Meer fast schutzlos ausgeliefert sind.

Ein rauer und verschlossener Menschenschlag lebt dort, der nicht viel spricht. Lüders treusorgende Ex-Ehefrau Marianne entdeckt aber, dass die Verschlossenheit in diesem Fall nicht nur an der rauen Natur liegen kann.

Die Sendetermine Freitag, 28.05.2021, 18.05 Uhr, NDR Plus

Freitag, 28.05.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 30.05.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 31.05.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 31.05.2021, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 02.06.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Frank Grupe (geb.1952) wuchs in Bremen auf. Mit 17 begann er die Schauspielerei und machte dann praktisch alles, was mit Theater zu tun hat - alles zwischen Straßentheater und stellvertretender Intendanz. Bis 2018 war er Oberspielleiter des Ohnsorg Theaters in Hamburg. Frank Grupe spielt und inszeniert nach wie vor und schreibt Stücke und Hörspiele in Hoch- und Plattdeutsch.

Mitwirkende

Wilfried Dziallas - Lüder Andersen

Uta Stammer - Marianne Kock

Till Huster - Pastor Lünemann

Horst Arenthold - Boysen, Halligbauer

Birte Kretschmer - Hela, seine Frau

Erkki Hopf - Jens Wittstock, Lehrer

Heino Stichweh - Bootsführer

Holger Postler - Radiosprecher

Musik: Serge Weber

Regie: Ilka Bartels

Erstsendedatum: 24.10.2009

Eine Produktion von Radio Bremen und Norddeutscher Rundfunk 2009.

