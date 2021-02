Sendedatum: 05.03.2021 21:05 Uhr Blomen för Evi

Evi und ihre beste Freundin Fanny singen begeistert in ihrem Chor, am liebsten die schweren Stücke von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Aber leider singt Fanny immer die Führungsstimmen. Was bleibt da für Evi übrig?

Evi ist so gut, dass sie nun auch endlich mal die erste Stimme singen sollte, das sagt sie selbst. Wieso will Fanny das nicht einsehen? Wer so arrogant ist wie diese eingebildete Fanny, der muss sich nicht wundern, wenn das Schicksal ihr übel mitspielt. Und mit der Polizei wird Evi schon klar kommen. Schließlich ist sie sich keiner Schuld bewusst!

Die Sendetermine Sonntag, 28.02.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Freitag, 05.03.2021, 18.05 Uhr, NDRplus

Freitag, 05.03.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 07.03.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 08.03.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 10.03.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Manfred Briese (geb. 1942) lebt in Esens. Der pensionierte Lehrer pflegt als Mitglied des Arbeitskreises ostfriesischer Autorinnen und Autoren und des "Schrieverkrings Weser-Ems" die niederdeutsche Sprache, schreibt und veröffentlicht Prosatexte und Gedichte auf Hoch und Plattdeutsch. 2017 wurde er mit dem Freudenthal Preis ausgezeichnet. "Blomen för Evi" ist sein zweites niederdeutsches Hörspiel.

Mitwirkende

Evi: Birte Kretschmer

Fanny: Sandra Keck

"Masur": Horst Arenthold

Ibo: Peter Kaempfe

Fannys Vater: Hajo Freitag

Musik: Serge Weber, sowie der Plan-B-Chor Bremen, Ltg. Marco Nola

Regie: Michael Uhl

Ein niederdeutsches Hörspiel von Manfred Briese.

Produktion Radio Bremen und NDR, 2014

