10 Jahre "Plattspots": Preisverleihung in Flensburg Stand: 24.11.2023 15:30 Uhr Am 24. November 2023 fand im voll besetzten "51 Stufen Kino" im Deutschen Haus die Preisverleihung des plattdeutschen Trailerwettbewerbs statt. Gleichzeitig wurde das 10-jährige Jubiläum gefeiert.

von Lornz Lorenzen

Im Jahr 2013 schrieben die Veranstalter beiden Veranstalter filmkorte e.V. und Plattdüütsch Zentrum Landsdeel Sleswig e.V. den ersten plattdeutschen Kurzfilmwettbewerb aus. Studierende der Hochschule Flensburg bekamen damals die Aufgabe, Werbespots für die plattdeutsche Sprache zu produzieren. Im Rahmen einer Lehrveranstaltung wurden Konzepte entwickelt, recherchiert, geplant, gedreht und geschnitten. Eine Auswahl der Filme wurde dann im Rahmen der Flensburger Kurzfilmtage 2013 im Kino "51 Stufen" präsentiert und prämiert. Anschließend fanden sie über das Internet Verbreitung und wurden zum Teil auch auf anderen Festivals ausgezeichnet.

VIDEO: Zehn Jahre Plattspots bei den Flensburger Kurzfilmtagen (3 Min)

Ein Rückblick auf die Anfänge des Wettbewerbs

Der Wettbewerb kam bei Publikum und Filmenden so gut an, dass er mit der "Emmi för Plattdüütsch in Schleswig-Holstein" ausgezeichnet wurde. Mittlerweile wird er im dreijährigen Rhythmus unter dem Titel "Plattspots" auch überregional ausgeschrieben. Zum aktuellen Wettbewerb wurden wieder 15 Filme eingereicht, aus denen die Jury drei nominiert hat, die nun zum 10. Geburtstag zusammen mit den Preisträgern der vergangenen Jahre im Rahmen der Flensburger Kurzfilmtage präsentiert und ausgezeichnet wurden.

Die Gewinner*innen

3. Platz : Über den dritten Preis freute sich Filmemacher Jörn Stäger für den Film "De Minsch is'n Worm". Darin wird mit eindrucksvollen Bildern das Verhältnis des Menschen zu den Naturgewalten dargestellt. Die Urkunde und das Preisgeld in Höhe von 200 Euro nahm die Darstellerin des Films Birgit Panten entgegen.

2. Platz: Der zweite Preis ging und ein Preisgeld von 300 Euro ging an Sven Bohde für den Film: "Mehr Platt weniger Ärger", den der Filmemacher mit den Ensemblemitgliedern der Niederdeutschen Bühne aus Kiel inszenierte. Darin führt ein Streit zwischen einem Pärchen in einem Lokal zu einer Versöhnung, die ohne Plattdeutsch wohl nie stattgefunden hätte.

1. Platz: Den 1. Preis und 500 Euro erhielt Oliver Boczek für den Film "Striekers", der sich bei seinen Dankesworten für ihre schauspielerische Leistung insbesondere bei seiner Darstellerin Britta Poggensee bedankte. Der groteske Kurzfilm behandelt das Thema Nikotinsucht aus der Perspektive einer Telefon-Hotline -Mitarbeiterin, die hoffnungslos Abhängigen schildert, wie es sich anfühlt Glimmstängel zu inhalieren.

Flensburger Kurzfilmtage noch bis Sonntag

Gesa Retzlaff vom Plattdüütsche Zentrum führte durch das Plattspots-Programm und bedankte sich bei der Jury, die in diesem Jahr aus Christiane Ehlers vom Niederdeutschsekretariat, Lornz Lorenzen vom Norddeutschen Rundfunk und Mattis Knutzen von der Filmproduktion Capt'n Capture bestand. Sie vergaben die Preise aus dem aktuellen Wettbewerb.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Filmfestival