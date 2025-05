Stand: 19.05.2025 09:30 Uhr Israel attackeert Gaza

De Gazastriepen warrt opstunns bannig dull vun israeel‘sche Suldoten angrepen. In’n Süden vun dat Land snackt Hölpslüüd vun en ganze Reeg dode Lüüd. So as welk Medien dat berichten doot, kunn dat woll ok en Speziaalinsatz ween, mit den se de israeel‘schen Gieseln redden wullen. Güstern Avend harr Premieer Benjamin Netanjahu ganz unvermadens seggt hatt, Israel wull wedder Levensmiddel in’t Land rinlaten. Dree Maand lang harrn se dat verhinnert.

