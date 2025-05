Stand: 19.05.2025 09:30 Uhr HSV fiert vundaag in’e Binnenstadt den Opstieg

De HSV fiert hüüt Avend sien Opstieg mit en grote Party in‘e Hamborger Binnenstadt. Man ahn Meisterschaal, denn Hamborg hett mit twee to dree en Sieg güstern bi Greuther Fürth verpasst un so an’n Enn denn ok de Meisterschop in’e Tweten Football-Bunnsliga. Wat de Opstiegsfier hüüt Namiddag in de Hamborger Binnenstadt angahn deit, rekent se mit 120.000 Lüüd, de dor woll henkamen doot. De Eerste Börgermeester Peter Tschentscher begrööt de Opstiegers af Klock fief in’t Raathuus.

