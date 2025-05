Stand: 19.05.2025 09:30 Uhr Kuriosen Unfall in Billsteed

Dat is al en sünnerlichen Unfall ween güstern Avend op den Schiffbeker Weg in Billsteed: Denn dor is en Motorrad gegen en BMW rummst. Een Keerl is dorbi swoor wat bi to Schaden kamen. Man so as vun’e Polizei to hören is, sä de Keerl, he weer man blots de Sozius ween un harr nich sülvst föhrt. Man vun den Fohrer wüss man nix vun, wo de afbleven weer. De Gendarms harrn goors mit en Drohn mit Warmsbildkamera na em söcht hatt. Dat Motorrad hebbt se nu inkasseert, dormit se dat op Sporen ünnersöken köönt. Den BMW-Fohrer is bi de ganze Saak nix bi passeert.

