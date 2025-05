Stand: 19.05.2025 09:30 Uhr Gedenksteen in Ohlsdörp

Mit en Steen op den Freedhoff Ohlsdörp schall nu an de veer Oppers vun den Froensmöörder Fritz Honka an dacht warrn, so dat sik de Lüüd dor nochmal op besinnen köönt. De veer Froenslüüd sünd twüschen 1970 un 1975 in Honka siene Wahnen in de Zeißstraat in Ottens ümbröcht worrn. De Hamborger Historikerfro Frauke Steinhäuser is jümehr Levensgeschicht op’n Grund gahn un hett dorbi rutfunnen, dat twee vun de veer Froenslüüd to de Nazi-Tiet in Konzentratschoonslagers insparrt ween sünd.

