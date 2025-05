Stand: 19.05.2025 09:30 Uhr Mehr Kuntrullen bi Barbershops verlangt

De Hamborger CDU verlangt, Barbershops schullen duller nakeken warrn. Bi Kuntrullen in’e Binnenstadt weren in’n April söven Boort- un Hoorladens opfullen, wo dat an’e Hygieen mangeln dee. So as de Polizei dat seggt, arbeiden bavento ok in veer Salons welk Lüüd illegaal. De Hamborger Handwarkskamer meen, de swatten Schaap ünner de Salons weren an’n Enn all de Bedrieven schaden, de sik an de Regeln hollen deen.

