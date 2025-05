Stand: 19.05.2025 09:30 Uhr Wahlen in Rumänien un Polen

Twee Länner, wo de Wahl ünnerscheedlich utgahn is:

In Rumänien hebbt de Lüüd wählt, wo sik an’n Enn de pro-europää’sche Politiker Nicusor Dan mit goot 54 Perzent vun’e Stimmen gegen den Rechtspopulisten George Simion dörsett hett.

Un in Polen geiht de Wahl, so as een dor al mit rekent hett, in’t Steken. An’n Eersten in’n Junimaand staht sik de liberalkonservative Rafal Trzaskowski un de natschonaalkonservative Karol Nawrocki bi de Wahl gegenöver. Un so as de Prognosen dat seggen doot, liggt Trzaskowski knapp vörn.

