Stand: 17.05.2025 09:30 Uhr Fier bi’n FC St. Pauli

De eerste Saison torüch in de Eerste Liga: Dat fiert de Fans vun’t FC St. Pauli vundaag vör, bi un achter dat letzt Heimspeel vun de Saison. In dree Stunnen wüllt se vun Raathuusmarkt to’t Millerndoor trecken. Dor speelt de Eerstligist gegen den Vfl Bochum. Maandag fiert denn de HSV sien Opstieg in de Liga 1 op’n Raathuusmarkt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch