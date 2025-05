Stand: 17.05.2025 09:30 Uhr Straten-Soziaalarbeid warrt ne opstellt

In Hamborg wüllt se de Soziallarbeid op de Straat ne opstellen. Dat ne’e Konzept, dat NDR 90,3 vörliggen deit, dat warrt al vöraf bekrittelt. Se hebbt ünner annern vör, dat Lüüd ahn Dack op’n Kopp mehr „ergebnisfokuseert“ anschnackt warrn schüllt. Soziaalarbeiders bekrittelt, dat Druck to maken op Lüüd, de Hölp bruken doot, nix bringen wöör. Bavento will de Soziaalbehöörd woll, en Laagbild maken, wo een sehn kann, wo de Lüüd ahn Opdack sik opholen doot.

