Stand: 17.05.2025 09:30 Uhr FDP: Dürr kümmt för Lindner

Christian Dürr is de ne‘e Parteichef vun de FDP. De Bunnsparteidag hett den 48 Johr olen Politiker ut Neddersassen mit 83 Perzent vun de Stimmen an de Spitz vun de Liberalen wählt. De fröhere Bunnsdags-Frakschoonschef, kümmt för Christian Lindner. Nadem de FDP de Bunnsdagswahl verloren harr, harr Lindner künndig maakt, dat he sik ut de aktive Politik torüchtrecken will.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch