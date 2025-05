Stand: 17.05.2025 09:30 Uhr Razzia na Whattsapp-Bedregeree

Razzia gegen en Band na en Whattsapp-Bedregeree: In Hamborg hett de Polizei mehrere Wahnungen nipp un nau ankeken. En 20 Johr olen Mann, den hebbt se in Nordrhein-Westfalen fastnahmen (in Rheda-Wiedenbrück). He hett woll grote Masse vun Narichten rutschickt un sik dor as Dochter oder Söhn utgeven vun den Empfänger. Denn schullen de Oppers Geld överwiesen, üm en hoge Reken to betahlen. Wat de Polizei seggt, hett de Band so en sössstelligen Bedrag rinkregen.

