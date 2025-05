Stand: 17.05.2025 09:30 Uhr Aktschoonsdag gegen Brustkrebs

Üm un bi 1.300 Fruunslüüd in Hamborg per Johr kriegt Brustkrebs. Vundaag gifft dat en Aktschoonsdag in de City. Dor maakt Kliniken, Gesundheitzentren un Stiften mit. De Schirmherrin, Hamborgs twete Börgermeistersch Katharina Fegebank, de hett dorto seggt, Brustkrebs müss ut de Tabuzoon ruthaalt un ankeken warrn. Warrt een fröh opmerksam op de Krankheit, kann Brustkrebs in de meisten Fäll heelt warrn.

