Fight Club an't Gymnasium

De Hamborger Polizei hett graad mit en Fall an't Corvey-Gymnasium in Lokstedt to doon. Dor geev dat ünner de Schölers en Chatgrupp mit'n Naam "Fight Club". Idee vun de Saak weer woll, dat sik Schölers ut de achten un negenten Klassen kloppt. Un dat nich eenfack so: Se sünd woll ünner Druck sett worrn. Wokeen nich wull, müss Geld betahlen. Na Informatschonen vun NDR 90,3 ünnersöcht dat Lannskriminalamt graad, wat för en Roll en föffteihn Johr olen Jungen dorbi speelt hett. Em warrt vörsmeten: He harr de Grupp organisiert – mööglicherwies mit anner Schölers tosamen.

