Mehr Ümslag in'n Haven

De Hamborger Haven hett in't eerste Quartal vun't Johr woll düütlich mehr Containers ümslaan at in't eerste Quartal vun't verleden Johr: Süss Perzent mehr weren dat, schrifft de Havenbedriever HHLA. Dormit harr Hamborg mehr toleggt as de Havens in Rotterdam un Antwarp. Blots bi'n Hannel mit de USA weren de Tahlen torüchgahn. Dat harr mit de Toll-Politik vun de Amerikaners to doon.

