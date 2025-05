Stand: 16.05.2025 09:30 Uhr Ukraine-Drapen in Istanbul

In Istanbul in de Türkei schall dat vundaag en ne'n Anloop geven, woans de Krieg vun Russland gegen de Ukraine beendt warrn kunn. Drei Johr lang hefft de twee Parteien nich mehr direkt miteenanner an'n Disch seten – un jüst dat schall vundaag passeren. Vun de Türken sünd ok noch Lüüd dorbi. Se hefft dor en Vermittlerroll. Eerst hett dat noch heten, dat dat al güstern en Dropen geven schull – dor is man nix ut worrn.

