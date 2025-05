Stand: 16.05.2025 09:30 Uhr Parteidag vun de FDP

De FDP will sik nee opstellen. Vundaag maakt se ehrn Bunnsparteidag. Parteibaas Christian Lindner höört op. De ole FDP-Fraktschonsbaas Christian Dürr schall op Lindner folgen. He hett sik vörnahmen: De FDP schall in veer Johr wedder in'n Bunnsdag rin.

