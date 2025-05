Stand: 16.05.2025 09:30 Uhr Perzess an't Landgericht

Vör't Hamborger Landgericht is de Perzess gegen twee Jungkerls wiedergahn. Jem warrt vörsmeten: Se harrn in'n August in Billstedt illegal en Autorennen op'n Schiffbeker Weg maakt. En Kind vun twee Johr is dorbi ümkamen. Güstern see en Expert vör Gericht: De twee Mannslüüd weren mit Tempo 178 un Tempo 150 ünnerwegens. Mehr as Tempo föfftig harrn se dor op de Straat man nich föhren dröfft.

