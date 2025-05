Stand: 16.05.2025 09:30 Uhr Badesaison geiht los

In Hamborg geiht vundaag offiziell de Badesaison los: to'n Bispeel an Allermöher See, in't Naturbad Kiwittsmoor or in't Sommerbad Volksdörp. Vun nu af an maakt de Bezirksämter dor ok all drei Weken Waterproven. An't Hygieneinstitut warrt de denn ünnersöcht – vörnan op Darmbakterien. Süssteihn offizielle Badesteden staht op de List.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch