Stand: 15.05.2025 09:30 Uhr Vefatensschuul över AfD

In dat Gootachten vun’n Verfatensschuul över de AfD warrt ok Hamborger AfD-Politikers ziteert – mit frömdenfiendliche Verlangens na Massen-Afschuvens. In den 1.000 Sieden langen Bericht warrt vele Wöör ut rechtsextreme Kreisen ziteert. Na dat, wat de Verfatensschuul an Daten sammelt hett, hett he de AfD as „sichert rechtsextremistsch“ hoochsett. Hamborgs AfD-Böverste Dirk Nockemann nöömt dat Gootachten „en Anslag op de Menensfreeheit“.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch