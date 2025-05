Stand: 15.05.2025 09:30 Uhr Putin reist nich för Verhannelns na Törkie

De Kremlböverste Wladimir Putin reist vundaag nich na de Verhanneln to’t Beennen vun den Ukrain-Krieg na Istanbul hen. De russ’sche Präsident schickt dorför en Delegatschoon vun mehre Lüüd na de Törkie hen. Wat vun US-Medien to hören is, will ok US-Präsident Donald Trump nu nich na de Törkie reisen. Dat harr he sik noch open hollen. De ukrainsche Staatsböverste Wolodymyr Selenskyj warrt dor weern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch