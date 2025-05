Stand: 15.05.2025 09:30 Uhr Veel to doon bi’n Kinner- und Jugendnootdeenst

De Situatschoon bi'n Kinner- un Jugendnootdeenst in de Füerbargstraat blifft dramaatsch. Dat süht een an de velen Polizeiinsätz, de dat dor geven deit. Minnst eenmal an'n Dag warrt de Polizei na de Inrichten in Alsterdörp henropen. In de eersten veer Maand vun düt Johr weern dat mehr as 150 Mal. Dorbi geiht dat mehrsttiets üm Kloppereen, Missbruuk vun Drogen oder dat Tweimaken oder Besmeren vun Saken.

