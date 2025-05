Stand: 15.05.2025 09:30 Uhr Ermiddeln gegen Schandarm

Een Maand na den Dood vun en 36 Johr olen Krawallmaker ermiddelt de Hamborger Staatsanwaltschop nu gegen en Schandarm. Folgens en Anfraag vun de Linksfrakschoon sall een den psychisch opfälligen Mann in Polizeigewohrsam gegen Kopp slaan hebben. Tovör sall he in sien Wahnung randaleert un Polizisten droht hebben. Later is he op de Wach kollabeert un in't Krankenhuus dootbleven. Wat vun'n Senat to hören is, gifft dat aver nix, wat dorop henwiesen deit, dat de Slag to'n Dood vun den Mann föhrt hett.

