Stand: 15.05.2025 09:30 Uhr Hamborg: Kokain-Perzess geiht los

Dat geiht üm allens in allen 4,6 Tunnen Kokain, de dor över den Hamborger Haven rinsmuggelt worrn sünd. Dorför staht hüüt Vörmeddag ölven Keerls bi't Landgericht vör't Brett. Folgens de Staatsanwaltschop weern de Drogen mit'n Container ut Ecuador kamen. Dor is ünner annern en 60 Johr olen Mitarbeider vun en Transpoortünnernehmen anklaagt. He sall dat Afhalen vun den Container ut Oolwarder organiseert hebben.

