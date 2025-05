Stand: 14.05.2025 09:30 Uhr MSC-Schippsdööp

De Reederee MSC veranstalt so'n Oort Mini-Havengeboortsdag an'n 14. Juni. An de Lannungsbrüchen wüllt se denn en 350 Meter langet Containerschipp döpen. Rund ümto gifft dat Boden, Shows un en Kunzert mit de Hamborger Sängersch Zoe Wees. MSC will sik so för den Instieg bi den Havenbedriever HHLA bedanken. Wat dor an uttosetten hebbt de Linken. De seggt, dat Riesen-Event weer nich besnackt worrn un kuum ankünnigt.

