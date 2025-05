Stand: 14.05.2025 09:30 Uhr Weniger Lüüd illegal över Grenzen kamen

Vun Januar bet April sünd düütlich weniger Minschen illegal in de EU inreist. Dat wiest ne'e EU-Tahlen. So sünd 47.000 Maal de Grenzen illegal överschreden worrn - knapp 30 Perzent weniger as in de eersten veer Maand vun verleden Johr. De EU seggt, de Tahlen sünd op all wichtige Routen torüchgahn. De gröttste Deel an Minschen keem toletzt ut de Länner Bangladesh, Afghanistan un Mali.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch