Stand: 14.05.2025 09:30 Uhr Woans geiht dat wieter bi't Ballett?

In de Kris bi dat Hamborg Ballett, dor schalt sik nu ok de Kulturbehöörd in. De hett seggt, totiet wörrn se mit all Sieden intern snacken. Vörsmeten warrt den ne'en Ballettchef Demis Volpi ünner annern en, as dat heten deit, toxische Arbeitsatmosphäre. Un dat seggt sien Hamborger Ensemble un ok dat vun Düsseldorf - dor hett Volpi arbeidt, bevör he de Nafolger vun John Neumeier worrn is.

