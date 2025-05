Stand: 13.05.2025 09:30 Uhr Verenigen „Königriek Düütschland“ is nu verbaden

Een vun de bekanntsten „Rieksbörger“-Verenigen snackt över sik sülvst vun ‚Königriek Düütschland‘. Un düsse Verenigen, de hett dat Bunnsbinnenministerium nu verbaden. De Polizei dörsöcht deswegen nu ok siet hüüt fröh mehre Wahnen in söven Bunnslänner. Hamborg höört hier nich to. Vör allen Dingen geiht dat üm en Gemeen in Sassen, wo se vundaag ok al Peter Fitzek fastnahmen hebbt. Dat is de, de bi de Verenigen ganz bavenan stahn deit un de sik ok sülvst to’n König maakt harr.

