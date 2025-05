Stand: 13.05.2025 09:30 Uhr Salpetersüür – Polizei wohrschaut vör Inbrekers

De Hamborger Polizei wohrschaut vör Inbrekers, de Salpetersüür bruken doot. So as dat heet, hebbt unbekannte Lüüd in’e verleden Weken ümmer wedder Döörslötter mit dat hochsüern Nattkraams tweimaakt un sik so denn Togang to de Wahnstuven verschafft. Deswegen wiest de Polizei dor nu op hen: Wokeen meent, dat ünner sien Döörslott wat Natts aflopen is oder sik dor wat verfarvt hett, de schull Bescheed seggen un dat mellen. Bavento schull man de Resten nich anfaten, denn dor kunn een böös wat bi to Schaden kamen.

