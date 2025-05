Stand: 13.05.2025 09:30 Uhr EU-Ultimatum: Russland swiggt

Bet Middernacht schull Russland sik dorto ütern: Dat geiht üm de dörtig Daag, wo de Wapen twüschen jüm un de Ukrain swiegen schullen. Man dat Ultimatum vun de EU is aflopen un Russland hett nix seggt. Un nu kunnen ne’e Sankschonen op dat Land op tokamen vör allen Dingen gegen de sonöömte Schaddenflott, mit de Russland Öl verköpen deit. Besluten kunnen de Liddmaten vun’e EU de Sankschonen al vundaag. Man dat geiht blots, wenn ok all de sövenuntwintig Staten een Menen sünd.

