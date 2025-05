Stand: 13.05.2025 09:30 Uhr Nadja Abd el Farrag is doot

De mehrsten Lüüd hebbt ehr ünner ehren Ökelnaam „Naddel“ kennt – nu is de Hamborgerin Nadja Abd el Farrag storven. So as mehre Medien dat schrieven doot, is se in’t Öller vun sösstig Johr in en Krankenhuus in Hamborg dootbleven. Bekanntworrn is „Naddel“ vör allen Dingen, wiel se över Johren henweg mit den Popstar Dieter Bohlen tohoopween is. Later hett se fakener an Reality-Shows an deelnahmen. Nadja Abd el Farrag hett al lange Tiet mit ehre Sundheit to doon hatt.

