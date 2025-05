Stand: 13.05.2025 09:30 Uhr Mit de normale Freebadsaison duert dat noch

Liekers dat Wedder schöön is un dat dagsöver ok recht wat warm, kann een in Hamborg noch nich in dat normale Freebad gahn. Bäderland maakt ok düsse Week noch nich apen. Un dat liggt doran, dat dat nachts noch to koolt is. Dat hett de Böverste vun Bäderland, Michael Dietel, nu seggt. Man dat gifft aver söss Steden, wo een buten swümmen kann un wo se dat ganze Johr över apen hebbt. Un dor höört dat Kaifubad, dat Familjenbad Rahlsteed un dat Billebad to.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch