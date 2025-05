Stand: 12.05.2025 09:30 Uhr Freid un Leed wegen dat dröge Wedder

Kuum Drüppens an Regen in Hamborg un dat nu al över Weken henweg. Man in‘e Stadt is dat Wedder ganz ünnerscheedlich to marken. De BUND wohrschaut, düsse dröge Tied möök vör allen Dingen Amphibien to schaffen. Un de Buernverband in Hamborg is bang, dat de Planten op’n Acker weniger utdrieven doot, wenn de Regen wiederhen utblieven deit. Man de Goornereen op’e annern Siet freit sik över dat dröge Wedder. Denn bi Sünn verkööpt se denn mehr Planten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch