Stand: 12.05.2025 09:30 Uhr Hamborg fiert siene Footballers

De FC St. Pauli kann egens nu al för de neegste Bunnsliga-Saison planen. Un dat liekers se düssen Sünnavend nu nochmal dat letzte Tuur tohuus gegen Bochum ran mööt. Denn nadem se güstern twee to twee liekop gegen Frankfurt speelt hebbt, is dat egens blots noch op’t Papeer mööglich, dat se afstiegen doot. Denn dat Team vun Trainer Alexander Blessin hett nu dree Punkten Vörsprung op den Relegatschoonsplatz un bavento hebbt se denn noch de düütlich betere Tordifferenz as Heidenheim, de achter jüm dicht op nakamen doot. Un ok de HSV-Fans hebbt güstern nochmal ornlichen Grund to fiern hatt: Denn nadem Sünnavend al de Mannslüüd opstegen sünd, hebbt de Froenslüüd jüm dat nu güstern liekmaakt un dat ok na de Bunnsliga hen schafft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch