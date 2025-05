Stand: 12.05.2025 09:30 Uhr Drapen vun Selenskyj un Putin steiht in’n Ruum

In dat Ringen üm en Enn vun den russ‘schen Angreepskrieg op de Ukrain steiht nu in’n Ruum, dat sik de beiden Staatsböversten mööglicherwies drapen doot. Denn de ukrain’sche Präsident Wolodymyr Selenskyj sä, he wull düssen Dunnersdag nu na Istanbul hen reisen, üm dor to verhanneln. Un dorbi wies he sik denn ok praat, direktemang mit den Kreml-Böversten Wladimir Putin to snacken. Denn de harr dat vöraf vörslaan hatt, in’e Törkei to verhanneln. En Anter ut Russland op dat frisch Anbott vun Selenskyj steiht aver noch ut.

