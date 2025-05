Stand: 12.05.2025 09:30 Uhr U1: 20 Minuten länger ünnerwegens wegen Bosteed

Wokeen in’n Noorden vun Hamborg de U1, dat is de blaue Lien, bruken deit, de mutt sik dor op instellen, dat dat allens wat länger duern deit. Denn twüschen de Hoolsteden Ossentoll un Fuhlsbüddel Noord föhrt af vundaag keen U-Bahnen mehr. Un dat blifft ok de ganze Week so. Denn so as de Hoochbahn dat seggt, maakt se dor in düssen Afsnitt de Wieken nee. An Steed vun’e Bahnen föhrt dor aver Bussen. Liekers is een so bi üm un bi twintig Minuten wat länger ünnerwegens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch