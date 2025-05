Stand: 12.05.2025 09:30 Uhr Hinnerk Fock is doot

De vörmalig Böverste vun dat Bezirksamt in Altna, Hinnerk Fock, is doot. So as de FDP-Lannsverband dat seggen deit, is Fock in’t Öller vun 81 Johr dootbleven. He harr de Liberalen as Top-Kandidaat bi de Börgerschopswahl 2008 vertreden mit sien Markenteken, en Fleeg. Vun 2003 bet 2007 stünn Fock bavenan bi dat Bezirksamt in Altna.

