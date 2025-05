Stand: 08.05.2025 09:30 Uhr Ne'e Regeren in Hamborg

De ne'e Regeren in Hamborg steiht. To't drütte Mal is Peter Tschentscher to'n 'Eersten Börgermeester wählt worrn. All 70 Afornten vun SPD un Gröne weern bi de Wahl dor. Tschentscher kreeg in geheeme Aftimmen gors 71 Stimmen, also minnst een ut de Oppositschoon. Dorna hett de Börgerschop de ne'en Senaters un Senaterschen bestätigt. De hele Senat kreeg blots 68 Stimmen. Dor geev dat also minnst twee, de dor afweken sünd. En ne'et Gesicht is Maryam Blumenthal. De Co-Parteivörsittersch vun de Hamborger Grönen is nu Wetenschopsenatersch.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch