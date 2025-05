Stand: 08.05.2025 09:30 Uhr Geldautomat sprengt

In Bramfeld is in de Nacht en Geldautomat sprengt worrn. Lüüd, de dor in de Ne'egde wahnt, hebbt kort na Klock dree en luden Knall höört un de Polizei ropen. Opgliek se op de Steed anfungen hebbt, na jem to söken, kunnen se de Däders noch nich finnen. De sünd mit Boorgeld ut den Automaten flücht. Woveel se dorbi ruthaalt hebbt, weet een noch nich. De Fabriciusstraat weer för den Polizeiinsatz op Höögde vun'n Teerosenweg noch bet in den fröhen Morgen sparrt.

