Stand: 28.04.2025 09:30 Uhr Afstimmen över Koalitschoonsverdrag

De Grönen in Hamborg stimmt vundaag över den Koalitschoonsverdrag mit de SPD af. An'n Sünnavend harrn de Sozialdemokraten op en Parteidag eenhellig "Jo" to de Nee-Oplaag vun root-gröön seggt. Börgermester Peter Tschentscher hööpt, dat sik de Grönen jüst so eens sünd. Man he seggt ok: "Wi mussen uns Koalitschoonspartner ok en poor Saken afverlangen." Dat weer to't Bispeel bi'n Klimaschuul un de Migratschoonspolitik. Man dat de Grönen tostimmen doot, dat gellt as seker.

