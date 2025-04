Stand: 26.04.2025 09:30 Uhr Ampel-Koalitschoon in Bezirk Mitt?

In’n Hamborger Bezirk Mitt, dor wüllt SPD, Gröne un FDP över en Ampel-Koalitschoon schnacken. Man dat gifft siet Johren al Striederee twüschen Rot-Gröön. Dorüm schall, wat NDR 90,3 to weten kregen hett, ok de Gröne Lannsspitz mit in’t Boot haalt warrn. Se schüllt hölpen, de olen Striedereen ut de Welt to kriegen. Na de Bezirkswahlen harr de ole Regeren ut SPD, CDU un FDP keen Mehrheit mehr.

