Rechte Demo

Stand: 26.04.2025 09:30 Uhr

In vele düütsche Städter wüllt Rechtsextremisten vundaag op de Straat gahn. En Opmarsch is ok in de Hamborger Binnenstadt plaant. Se rekent mit rund 1.000 Lüüd op’n Heidi-Kabel-Platz, de vun dor to’n Jungfernstieg lopen wüllt. Anmellt hett dat Nicole Jordan. Se is de Frontfruu vun den formaal oplösten völk‘sch-natschoonalist‘schen Flögel vun de AfD üm den Rechtsextremisten Björn Höcke. En Föddern: Flachendeckende Grenzkuntrullen. Dat Bündnis gegen Rechts hett to twee Gegenkundgaven opropen.

Narichten op Platt | 26.04.2025 | 09:30 Uhr

Plattdeutsch