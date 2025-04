Stand: 26.04.2025 09:30 Uhr JUPITER Afscheed

In dat fröhere Karstadt-Spoort-Huus in de Binnenstadt is siet dree Johr dat Kreativzentrum JUPITER ünnerbrööcht – vundaag warrt Afscheed fiert. Den ganzen Dag över gifft dat Aktschonen – De Daakterass is apen un in de Bor löppt bet Klock dree in de Fröh Musik. Bavento gifft dat för dat JUPITER en Stratenfest. An’n Middeweken maakt dat denn för ümmer to. De Lüüd, de dat Huus tohöört, de hebbt op NDR-Nafraag nix dorto seggt, wat se nu vörhebbt mit dat Huus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch