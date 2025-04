Stand: 25.04.2025 09:30 Uhr Hamborg: Koalitschoonsverdrag steiht

De SPD un de Grönen wüllt mit jümehr Regerensarbeit in Hamborg tohoop wiedermaken. Details dorto staht nu op 148 Sieden in den ne’en Koalitschoonsverdrag binnen. Ut de Oppositschoon gifft dat aver al veel wat an Kritik: Denn so as de Böverste vun’e CDU, Dennis Thering, dat seggen deit, fehlt dorbinnen wichtige Tokumstthemen, so as Verkehr, Weertschop oder Sekerheit. De Linken-Frakschoonsvörsittersch, Heike Sudmann, de vermisst dorbinnen Ideen, woans se gegen dat soziale Spalten un gegen de Armot wat maken wüllt. Un de AfD bekrittelt, dat bi dat Thema Migratschoon wiederhen vun en „Willkommenskultur“ snackt warrt.

